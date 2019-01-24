Доллар опустился ниже 66 рублей впервые с 7 декабря

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Впервые с 7 декабря курс американской валюты опустился ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Стоимость доллара упала на 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 65,998 рубля.

В свою очередь курс евро снизился на 0,2%. В настоящее время за европейскую валюту дают 75,09 рубля. А вот цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2019 года опустилась на 0,57%, достигнув 60,79 доллара за баррель.

Предыдущие торги завершились снижением курса евро и доллара по отношению к российской валюте.

По данным ЦБ, внешний долг России ранее обновил минимум за последние 10 лет. В 2018 году этот показатель снизился более чем на 12%, достигнув отметки в 453,7 миллиарда долларов.

Примечательно, что сокращение внешних обязательств произошло во всех институциональных секторах. От общего объема на долю кабмина и Банка России приходится порядка 56 миллиардов долларов.