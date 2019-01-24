Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:24

Доллар опустился ниже 66 рублей впервые с 7 декабря

экономика финансы

10:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/valphoto

Впервые с 7 декабря курс американской валюты опустился ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Стоимость доллара упала на 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 65,998 рубля.

В свою очередь курс евро снизился на 0,2%. В настоящее время за европейскую валюту дают 75,09 рубля. А вот цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2019 года опустилась на 0,57%, достигнув 60,79 доллара за баррель.

Предыдущие торги завершились снижением курса евро и доллара по отношению к российской валюте.

По данным ЦБ, внешний долг России ранее обновил минимум за последние 10 лет. В 2018 году этот показатель снизился более чем на 12%, достигнув отметки в 453,7 миллиарда долларов.

Примечательно, что сокращение внешних обязательств произошло во всех институциональных секторах. От общего объема на долю кабмина и Банка России приходится порядка 56 миллиардов долларов.

экономика финансы

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика