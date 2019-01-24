Доллар опустился ниже 66 рублей впервые с 7 декабря

Впервые с 7 декабря курс американской валюты опустился ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Стоимость доллара упала на 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 65,998 рубля.
В свою очередь курс евро снизился на 0,2%. В настоящее время за европейскую валюту дают 75,09 рубля. А вот цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2019 года опустилась на 0,57%, достигнув 60,79 доллара за баррель.
Предыдущие торги завершились снижением курса евро и доллара по отношению к российской валюте.
По данным ЦБ, внешний долг России ранее обновил минимум за последние 10 лет. В 2018 году этот показатель снизился более чем на 12%, достигнув отметки в 453,7 миллиарда долларов.
Примечательно, что сокращение внешних обязательств произошло во всех институциональных секторах. От общего объема на долю кабмина и Банка России приходится порядка 56 миллиардов долларов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.