Евро и доллар подешевели к рублю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Официальный курс европейской валюты, установленный Банком России на 24 января, снизился на 16,8 копейки, составив 75,3861 рубля. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

В свою очередь, доллар опустился до 66,3318 рубля, потеряв 21,81 копейки. При этом стоимость бивалютной корзины составила 70,4062 рубля, что на 20,19 копейки меньше показателей 23 января.

Ранее сообщалось, что внешний долг России обновил минимум за последние 10 лет. За минувший год он снизился более чем на 12%, достигнув отметки в 453,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах. От общего объема на долю кабмина и Центробанка приходится почти 56 миллиардов долларов.