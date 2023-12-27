РФ хочет ограничить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан – СМИ

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Россельхознадзор намерен ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, в 2022 году объем подобных поставок был на уровне 23 тысяч тонн, в текущем году он упал до 15 тысяч тонн. Решение рассматривается, чтобы защитить территории РФ и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, так как на данный момент эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в Штатах нестабильна, предположил источник.

Отмечается, что всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) в этом году зарегистрировала более 290 случаев птичьего гриппа.

Между тем в самом ведомстве ранее отмечали, что к концу прошлого года в 41 европейской стране зарегистрировали свыше девяти тысяч очагов агрессивного подтипа вируса птичьего гриппа среди дикой и домашней птицы. Погибли 69 миллионов голов.

Осенью 2023 года был зафиксирован занос заболевания на предприятия и в личные подсобные хозяйства, например, в США, Болгарии, Румынии и Мексике. Кроме того, морские млекопитающие массово гибли в Бразилии, Аргентине и Уругвае.

Подобный грипп может привести к высокому уровню смертности как среди домашних птиц, так и в популяциях диких птиц и млекопитающих. Экономический ущерб складывается из-за производственных потерь и нарушений торговых связей внутри страны, а также на международном уровне.

В начале декабря вспышку высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили на птицеферме на северо-западе Бельгии. Из-за болезни погибли 95 животных и уничтожена остальная часть, состоящая из 20,1 тысячи домашних птиц.

До этого очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. Доступ к месту обнаружения был ограничен.

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