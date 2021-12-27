Российские авиакомпании могут отказаться от повышения цен в 2022 году – СМИ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В текущем году цены на авиабилеты по России упали ниже домандемийного 2019 года, в следующем году они могут остаться на таком же уровне. Об этом в понедельник, 27 декабря, со ссылкой на представителей отрасли сообщает газета "Известия".
Опрошенные изданием эксперты считают, что возможности повышения цен в 2022 году будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения, кроме того, дополнительное давление на средний тариф может оказать быстрый рост лоукостера "Победа" и запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus.
В то же время, по предварительной оценке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, средняя стоимость авиабилетов в 2022 году останется на уровне 2019-го.
По словам младшего директора корпоративных рейтингов НРА Аллы Юровой, потенциал перекладывания роста расходов перевозчиков в цену билета ограничен как со стороны спроса, так и со стороны предложения на рынке. Такие условия, считает эксперт, стимулируют перевозчиков к экономии и заработку на дополнительных услугах на борту.
В 2021 году авиакомпании были вынуждены снизить стоимость тарифов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса. Как рассказала изданию руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, средняя стоимость на внутренние рейсы по стране в текущем году в среднем составляет 5 100 рублей в одну сторону, это на 1,6% ниже, чем в прошлом году, и на 15,2 меньше, чем в 2019.
Ранее исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил, что рост стоимости авиатоплива в России не приведет к росту цен на авиабилеты. По его мнению, дополнительные расходы лягут на плечи акционеров авиакомпаний, а не пассажиров.
Эксперты заявили и возможном подорожании авиабилетов
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