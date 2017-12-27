ФАС продлит срок исполнения предписания по отмене внутрисетевого роуминга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба планирует продлить срок исполнения предписания по отмене внутрисетевого роуминга до 31 января 2018 года, заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

В ФАС ожидают, что за этот период операторы снизят тарифы, сообщает "Интерфакс".

Летом ФАС предписала операторам "Мегафон", "Вымпелком", МТС и Tele2 изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен. Срок исполнения предписания истек 15 декабря 2017 года. Тогда же стало известно, что ФАС 18–24 декабря проверит сведения от операторов связи по отмене внутрисетевого роуминга.

Снижение тарифов на национальный роуминг в РФ произойдет не раньше чем через полгода. Об этом сообщил во время форума "Антимонопольное регулирование в России" глава ФАС Игорь Артемьев.

Отмены национального же роуминга ожидали до 2018 года. Однако глава ФАС Игорь Артемьев сказал, что тарифы снизят в следующем году, поскольку национальный роуминг требует доработок с учетом Крыма.