"Нафтогаз" назвал преимущества прямой покупки газа у России

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

"Нафтогаз Украины" назвал преимущества прямой покупки газа у России. Как подчеркнули в компании, теперь у украинской стороны появилась возможность закупать российский газ по рыночной цене, не переплачивая за транспортировку. Такое мнение высказал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По решению Стокгольмского арбитражного суда, украинская компания должна ежегодно закупать не менее пяти миллиардов кубометров российского газа. "Нафтогаз", также обязали с 2018 года выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов долга за поставки газа.

Витренко объяснил, почему прямые поставки из России выгодны для "Нафтогаза". "Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии", – цитирует Витренко РИА Новости. "Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже", – добавил он, не исключив, однако, что на решение о покупке газа могут также оказать влияние политические факторы.

Важность политической обстановки в газовом вопросе отметил и политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов. Как он подчеркнул в эфире радио Sputnik, политические соображения в данном случае могут перевесить экономические выгоды. "Получение возможности покупать российский газ по рыночной цене не означает, что Украина этой возможностью воспользуется", – заверил эксперт. По мнению Козлова, вероятность прямых поставок газа "не очень велика". "Они будут муссировать тему реверса, "избавления от газовой зависимости" от России и возможностей идти в Европу – в том числе, переплачивая за российский газ, который они получают по реверсу", – пояснил политолог.

Ранее "Нафтогаз Украины" заявил о победе над "Газпромом" в арбитражном суде Стокгольма. Суд утвердил право "Нафтогаза" уменьшить будущие обязательные годовые объемы поставки газа более чем в 10 раз, ориентируясь на фактическую необходимость в импорте. Как подчеркнули представители "Нафтогаза", стокгольмский суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" за 2009−2017 годы на сумму, равную 56 миллиардам долларов.