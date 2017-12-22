"Нафтогаз" заявил о победе в суде над "Газпромом"

22 декабря, 16:27
Фото:ТАСС/Zuma\Danil Shamkin
Компания "Нафтогаз Украины" заявила о победе над российским "Газпромом" в арбитражном суде Стокгольма.
Отмечается, что суд утвердил право "Нафтогаза" уменьшить будущие обязательные годовые объемы поставки газа более чем в 10 раз, ориентируясь на фактическую необходимость в импорте. Таким образом, пересмотр контрактной цены позволил украинской компании сэкономить 1,8 миллиарда долларов на газе, приобретенном в период 2014−2015 годов, сказано в микроблоге "Нафтогаза" в Twitter.
По данным компании, сообщает ТАСС, общий эффект от решения арбитражного суда в "Нафтогазе" оценивается в 75 миллиардов долларов.
Как заявили представители "Нафтогаза", стокгольмский суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" за 2009−2017 годы на сумму, равную 56 миллиардам долларов.
Кроме того, согласно сообщению "Нафтогаза", стоимость газа, полученного компанией во втором квартале 2014 года решением суда была снижена на 27 процентов,что обернулось для компании существенной экономией.
В "Нафтогазе" также сообщили о другом своем требовании, на этот раз − по транзитному контракту. Ожидается, что решение по этому вопросу арбитражный суд примет 28 февраля 2018 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: