"Нафтогаз" заявил о победе в суде над "Газпромом"

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Компания "Нафтогаз Украины" заявила о победе над российским "Газпромом" в арбитражном суде Стокгольма.

Отмечается, что суд утвердил право "Нафтогаза" уменьшить будущие обязательные годовые объемы поставки газа более чем в 10 раз, ориентируясь на фактическую необходимость в импорте. Таким образом, пересмотр контрактной цены позволил украинской компании сэкономить 1,8 миллиарда долларов на газе, приобретенном в период 2014−2015 годов, сказано в микроблоге "Нафтогаза" в Twitter.

По данным компании, сообщает ТАСС, общий эффект от решения арбитражного суда в "Нафтогазе" оценивается в 75 миллиардов долларов.

Как заявили представители "Нафтогаза", стокгольмский суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" за 2009−2017 годы на сумму, равную 56 миллиардам долларов.

Кроме того, согласно сообщению "Нафтогаза", стоимость газа, полученного компанией во втором квартале 2014 года решением суда была снижена на 27 процентов,что обернулось для компании существенной экономией.

В "Нафтогазе" также сообщили о другом своем требовании, на этот раз − по транзитному контракту. Ожидается, что решение по этому вопросу арбитражный суд примет 28 февраля 2018 года.