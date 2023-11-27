Генпрокуратура РФ проверит сообщения в СМИ о росте цен на дрова

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал от сотрудников ведомства изучить сведения, которые появились в СМИ, по поводу выросших цен на дрова. Об этом заявили в пресс-службе генеральной прокуратуры России.

"Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период", – говорится в сообщении.

В рамках проверки прокуроры оценят обоснованность повышения стоимости на дрова и действия властей, которые должны были отслеживать стоимость продукции. Так, сотрудники ведомства проверят расходование выделяемых на дрова средств из бюджета, субсидирование цен услуг по вырубке деревьев и перевозке лесоматериалов, а также выполнение условий по заготовке древесины.

"Особое внимание обращено на вопросы снабжения лесоматериалами ветеранов, инвалидов, семей участников СВО, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других", – подчеркнули в генеральной прокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, заключили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в европейских регионах наблюдалась нехватка дров и их воровство прямо с платформ грузовиков. По данным изданий, одной из наиболее пострадавших от роста стоимости энергоносителей стран оказалась Германия.



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