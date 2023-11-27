Вице-президент Сбера Васев скончался в возрасте 42 лет

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Вице-президент, глава блока "Развитие клиентского сервиса B2C" Сбербанка Николай Васев умер на 43-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба банка.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Коллеги и руководство Сбера скорбят о безвременной кончине Васева и выразили соболезнования его близким.

В пресс-службе отметили, что Васев работал в банке свыше 12 лет, семь из которых он руководил проектом "Домклик". Под его началом он стал лидером ипотечного рынка, имея многомиллиардный оборот.

На посту главы блока "Развитие клиентского опыта B2C" Васев менял модель бизнеса на клиентоцентричную, в рамках которой он оптимизировал продуктовые сегменты, программу лояльности, а также улучшил путь клиента.

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