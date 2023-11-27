Кинокритик Вита Рамм умерла в возрасте 68 лет

Фото: vk.com/Вита Рамм

Кинокритик, член Союза кинематографистов России Вита Рамм скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что женщина умерла 25 ноября после продолжительной болезни. В сообщении подчеркнули, что Рамм была "яркой и обаятельной личностью", которая обладала "неукротимой творческой энергией".

Прощание состоится 30 ноября в 11:00 в Центральном доме кинематографистов.

Рамм родилась в 1955 году в Каунасе. В 1984-м окончила киноведческий факультет ВГИК. Затем три года работала на студии документальных фильмов "Дальтелефильм" во Владивостоке.

В 1994 году она переехала в Калининград, в 1998-м – в Москву. Была членом Гильдии киноведов и кинокритиков СК России.