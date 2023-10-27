Новак заявил, что отдельные заправки держат цены на дизель выше среднего по РФ уровня

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Некоторые заправки держат цены на дизельное топливо значительно выше среднего уровня по России, так как продают только брендированное топливо. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он уточнил, что цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет около 63 рублей за литр.

"Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой "экто" или "евро". Такого быть не должно", – приводятся его слова на сайте правительства.

Новак отметил необходимость обеспечить потребителю выбор – приобретать дорогое брендированное топливо или базовое топливо по более низким ценам.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ получил от Минэнерго предложения по компенсации выделенных бюджетом средств на корректировку топливного демпфера и планирует внести в Госдуму поправки в Налоговый кодекс в ноябре.

Между тем кабмин РФ решил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 октября коэффициент топливного демпфера повышается с 0,5 до 1,0. Это, как ожидается, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен на топливо и обеспечить насыщение им внутреннего рынка.

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