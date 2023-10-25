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25 октября, 19:04

Экономика

Минфин может внести поправки о корректировке топливного демпфера в ноябре

Фото: depositphotos/zorandim

Минфин РФ получил от Минэнерго предложения по компенсации выделенных бюджетом средств на корректировку топливного демпфера и планирует внести в Госдуму поправки в Налоговый кодекс в ноябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 октября коэффициент топливного демпфера повышается с 0,5 до 1,0. Это, как ожидается, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен на топливо и обеспечить насыщение им внутреннего рынка.

Между тем с конца сентября по аналогичным соображениям в РФ действует временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизеля за рубеж позволит стабилизировать цены на нефтепродукты в России.

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