Минфин РФ не будет проводить аукционы ОФЗ 28 сентября

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Министерство финансов РФ приняло решение не проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа в связи с волатильностью на рынках. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 28 сентября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе Минфин РФ уже признавал несостоявшимися два аукциона по размещению облигаций федерального займа на 20 и 10 миллиардов рублей из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен.
Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев выразил мнение, что в ближайшие недели произойдет усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение РФ из международной торговли, что может вызвать кратковременное снижение курса российской валюты.
По его словам, одной из причин такой ситуации на рынке валют являются "абсолютно правильные" политические шаги РФ относительно республик Донбасса и освобожденных территорий.
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