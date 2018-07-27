ФАС не считает критичной ситуацию с ценами на авиатопливо

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что ситуация с ростом цен на авиатопливо не критична, так как стоимость керосина для самолетов на бирже и внебиржевом рынке за последние два месяца не изменилась. Об этом передает РИА Новости.
За год стоимость авиакеросина в аэропортах России увеличилась на 15 процентов. Это явление сподвигло рост потребительской инфляции.
"У каждой авиакомпании своя формула ценообразования по приобретению керосина. Однако стоимость авиакеросина на бирже и внебиржевом рынке не изменилась. Если два последних месяца цена на топливо не менялась, то как это могло повлиять на стоимость авиабилетов – не понятно. Будем разбираться по этому поводу более детально", – заявил Махонин.
Он также подчеркнул, что, с точки зрения цен, авиакеросин остается на том же уровне в стоимости билетов и авиационных перевозок.
"Цена росла весной, а сейчас стабилизировалась. Пока что мы не видим критичного роста цен", – отметил он.
При этом Махонин напомнил, что в конце мая вместе с мерами по стабилизации цен на бензин и дизтопливо, правительство России призвала нефтекомпании соблюдать реализацию авиакеросина.
Ранее сообщалось, о том что российские авиакомпании начали повышать цены на авиабилеты внутренних рейсов, в связи с ростом стоимости авиатоплива.
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