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Экономика

27 июля, 17:55

ФАС не считает критичной ситуацию с ценами на авиатопливо

экономика транспорт общество туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что ситуация с ростом цен на авиатопливо не критична, так как стоимость керосина для самолетов на бирже и внебиржевом рынке за последние два месяца не изменилась. Об этом передает РИА Новости.

За год стоимость авиакеросина в аэропортах России увеличилась на 15 процентов. Это явление сподвигло рост потребительской инфляции.

"У каждой авиакомпании своя формула ценообразования по приобретению керосина. Однако стоимость авиакеросина на бирже и внебиржевом рынке не изменилась. Если два последних месяца цена на топливо не менялась, то как это могло повлиять на стоимость авиабилетов – не понятно. Будем разбираться по этому поводу более детально", – заявил Махонин.

Он также подчеркнул, что, с точки зрения цен, авиакеросин остается на том же уровне в стоимости билетов и авиационных перевозок.

"Цена росла весной, а сейчас стабилизировалась. Пока что мы не видим критичного роста цен", – отметил он.

При этом Махонин напомнил, что в конце мая вместе с мерами по стабилизации цен на бензин и дизтопливо, правительство России призвала нефтекомпании соблюдать реализацию авиакеросина.

Ранее сообщалось, о том что российские авиакомпании начали повышать цены на авиабилеты внутренних рейсов, в связи с ростом стоимости авиатоплива.

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