Авиакомпания S7 вслед за "Аэрофлотом" планирует повысить топливный сбор

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Авиакомпания S7 планирует увеличить размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах. Сделать это планируют в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Также "Аэрофлот" планировал повысить топливный сбор с 26 июля на 200 рублей для внутренних рейсов.

Некоторые перевозчики планируют повысить топливный сбор на внутренние рейсы уже с этого месяца. Рост цен затронет бизнес-класс и эконом с повышенным комфортом. Есть компании, которые готовы придержать стоимость билетов. Подорожание связано с резким скачком оптовых цен на нефтепродукты, в частности, на керосин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак объяснил рост цен на топливо в России более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках. По его словам, это может делать производство бензина в стране относительно невыгодным. При этом дефицита топлива в России нет.