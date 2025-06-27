Зеленский упрекнул ЕС в зависимости от российской нефти

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Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался в своем телеграм-канале, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) до сих пор сильно зависят от российской нефти.

Зеленский добавил, что относится к этому с пониманием, поэтому действует аккуратно, как того требует партнерство Украины с ЕС. Однако он указал на то, что не всегда чувствует такое же понимание со стороны европейских стран, когда речь заходит о нуждах Киева.

"Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь", – подчеркнул украинский лидер.

В связи с этим Зеленский призвал уменьшить ценовой потолок на нефть из России до 30 или 45 долларов за баррель.

Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель с 2022 года. Более дорогую нефть перевозить по морю и страховать запрещено. Аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 2023 года.

В 2025-м Владимир Путин продлил до конца года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами. Поставки запрещены, если в контрактах на них прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка.

