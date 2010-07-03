Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по "Северному потоку – 2"

Компания-оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG опровергла информацию, что Дания отказалась согласовывать маршрут газопровода. Заявки находятся на рассмотрении у Энергетического агентства страны, сообщает РИА Новости.
Газопровод "Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии. В реализации проекта участвуют компании "Газпром", OMV, Shell, Uniper, Wintershall и Engie.
Против строительства газопровода выступают ряд европейских стран, США и Украина. Они утверждают, что "Северный поток – 2" якобы угрожает энергетической независимости ЕС.
Трубопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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