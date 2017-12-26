Сенаторы предложили понизить минимальный градус водки

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Градус водки может стать слабее в следующем году. Российские сенаторы выступили с инициативой уточнить определение этого спиртного напитка и уменьшить содержание в нем этилового спирта до 37,5 процента, сообщает газета "Известия".

Согласно закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта", водка производится на основе этилового спирта с крепостью от 38 до 56 процентов. Однако, по мнению сенаторов Сергея Рябухина, Евгения Бушмина и Виталия Шубы, в закон необходимо внести поправки, снизив минимальную крепость водки до 37,5 процента. В результате, отмечают парламентарии, минимальный порог будут приведен в соответствие с указанным в ГОСТе.

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Также сообщается, что со снижением крепости напитка в России появится водка с необычным вкусом. Как пояснил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз, ранее нелегальные производители выпускали более слабую водку, чтобы экономить спирт.

"При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса, он достаточно интересно изменился. Напиток был более мягким", – отметил Дробиз. "Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки", – добавил он.

По словам экспертов, в связи с уменьшением содержания спирта себестоимость водки также снизится, но не сильно. При этом, как подчеркнули технологи, новый градус водки не потребует существенных изменений в процессе ее производства, так как крепость напитка можно корректировать без дополнительных затрат.

Ранее стало известно, что специалисты Роскачества, которые проводили исследование накануне новогодних праздников, не выявили нарушений в продающейся в России водке. При этом, по словам экспертов, 60 процентов марок превосходят показатели ГОСТа и названы "товаром повышенного качества".