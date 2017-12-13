Роскачество не нашло нарушений в продающейся в России водке

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Вся продаваемая в официальной рознице в России водка соответствует государственным стандартам. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, проводившие исследование перед Новым годом. Об этом сообщается на портале организации.
В исследовании приняли участие 49 брендов российской и импортной водки. Их проверили по 20 главным параметрам: на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов.
В результате специалисты выяснили, что более 60 процентов марок даже превосходят показатели ГОСТа и названы "товаром повышенного качества".
По результатам исследований лучшими товарами признали водку: "Беленькая", "Зеленая марка", Grey Goose, "Путинка", "Пермская", "Первак", "Мороша", "Зимняя дорога", "Хортица", "Царская", "Государев заказ", "Мягков", Sormovskaya Люкс, "Старая Москва", "Солнечная деревенька", "Добрый медведь", "Особая Талка", "Пять озео", Stolichnaya, "Журавли", Finlandia, Beluga, "Русский стандарт", "Хаски", "Праздничная", "Смирновъ №21", "Стужа ледяная", "Бульбашъ", "Озеро Великое", "Белебеевская" и "Русский Север".
Пресс-служба отмечает, что лучшим вкусом, запахом и цветом обладает водка от 230 до 775 рублей. Напиток по демократичным ценам смог превзойти дорогие аналоги.
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