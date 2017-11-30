Роскачество назвало проблемы с отечественным творогом

30 ноября, 13:25
Фото: ТАСС/YAY
Отечественный творог проверили в Роскачестве по 62 показателям. Исследования коснулись 44 торговых марок творога 9 процентов, в их числе были три белорусских бренда.
Упаковка творога от 170 до 490 граммов стоила от 39,9 до 210 рублей. Продукт проверяли, в частности, на содержание сои, растительных жиров, клетчатки, крахмала и на наличие антибиотиков. Специалисты выявляли превышения микробиологических показателей: кишечной палочки, сальмонелл, золотистого стафилококка, плесени, дрожжей, сообщают "Дни.ру".
По итогам проверки 28 брендов признали качественными товарами, 17 из них соответствуют повышенным требованиям стандарта Роскачества. Нарушения нашли у 16, а в 12 превышены микробиологические показатели. Антибиотики обнаружили в 17 продуктах, сои – ни в одном.
Кишечная палочка оказалась в твороге "Буренкино" и "Добрая Буренка". Дрожжи нашли в продукте торговых марок "Домик в деревне", "Балтком", "Залесский фермер", "Милава", "Искренне ваш", "Билла", "Буренкино", "Зорька", "Лакомо". Плесень выявили в твороге "Милава", "Красная цена", "Зорька", "Билла". Крахмала быть в настоящем твороге не должно, но тем не менее его обнаружили в продукции брендов "Буренкино" и "Красная цена", сообщает Агентство "Москва".
На государственный Знак качества претендует творог под торговыми марками "Простоквашино", "Савушкин продукт", "Снежок", "Брест-Литовский", "Коровка из Кореновки", "Томское молоко", "Томмолоко", "Белый город", "Президент", "Братья Чебурашкины", "Заливные луга", "Вологжанка", "Вятушка", "Агрокомплекс", "Амка", "Углече Поле", "Молочный комбинат Ставропольский".
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