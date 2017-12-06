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Роскачество выявило антибиотики в колбасе "Докторская" 14 торговых марок. Это не является нарушением действующего законодательства, однако такие товары не смогут получить Знак качества. В экспертизе участвовали 30 популярных на российском рынке брендов.
"Основные проблемы, которые выявлены в ходе исследования, касались маркировки продукции и введения потребителя в заблуждение. В 13 случаях из 30 производители не указывали верный состав колбасы, скрывали такие ингредиенты, как соя или каррагинан, нарушали заявленный на этикетке ГОСТ", – подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.
Как сообщает Агентство "Москва", колбасу исследовали по 70 показателям. Изделия проверяли в том числе на микробиологическую безопасность, наличие посторонней ДНК, соответствие требованиям ГОСТ, наличие сторонних видов мяса, следы антибиотиков.
Ранее сообщалось, что союз потребителей "Росконтроль" совместно с ведущим отраслевым институтом ВНИИМП имени Горбатова обнаружили в вареной колбасе различных комбинатов недостаток белка и обман потребителей в составе продукта на упаковках.
Для проверки эксперты собрали 27 образцов продукции разных производителей. Они провели анализ состава продукции, ее вкуса и запаха, показателей качества и безопасности. Исследование показало, что в некоторых колбасах содержалось недостаточно белка, в какие-то добавляли ингредиенты, которые не были разрешены национальным стандартом. Часть производителей указывала недостоверный состав на упаковках.
Тогда только четыре вида продукции успешно прошли все испытания: "Любительская" производства "Т.П. Еремкина", "Молочная" производства "Окраина", "Докторская" производства "Ближние Горки", и "Молочная", от Рублевского мясокомбината.
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