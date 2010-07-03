"Почта России" планирует открыть в отделениях аптеки и алкомаркеты

12:05
12:05
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Почта России" хочет преобразовать свои отделения в подобие банков, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений и начать продавать алкоголь и лекарства. На это организация попросила 85 миллиадов из бюджета, сообщает газета "Известия".
Проект концепции "Центры притяжения" на 2020–2027 годы направили на согласование в Минфин и Минкомсвязи. Предложения по инициативам заинтересованные ведомства должны предоставить к 1 сентября.
В документе говорится, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Из-за этого снижается загруженность почтальонов. Чтобы исправить положение, нужно изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек.
Около 80% отделений почты предлагают трансформировать в "Центры притяжения". Там будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги.
Директор департамента координации деятельности отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин уточнил, что пока проект не согласован. По его мнению, идеи "Почты России" заслуживают внимания, но нуждаются в проработке.
"Министерство поддерживает предложение об увеличении уставного капитала создаваемого АО "Почта России" за счет бюджетных источников в целях модернизации и технического оснащения отделений почтовой связи", – заявил Доронкин.
Расходы на реформы могут превысить указанные значения, что может быть проблемой, считает источник газеты. Кроме того, по его словам, неизвестно, как "Почта России" собирается оказывать банковские услуги, особенно в небольших населенных пунктах.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: