"Почта России" планирует открыть в отделениях аптеки и алкомаркеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Почта России" хочет преобразовать свои отделения в подобие банков, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений и начать продавать алкоголь и лекарства. На это организация попросила 85 миллиадов из бюджета, сообщает газета "Известия".

Проект концепции "Центры притяжения" на 2020–2027 годы направили на согласование в Минфин и Минкомсвязи. Предложения по инициативам заинтересованные ведомства должны предоставить к 1 сентября.

В документе говорится, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Из-за этого снижается загруженность почтальонов. Чтобы исправить положение, нужно изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек.

Около 80% отделений почты предлагают трансформировать в "Центры притяжения". Там будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги.

Директор департамента координации деятельности отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин уточнил, что пока проект не согласован. По его мнению, идеи "Почты России" заслуживают внимания, но нуждаются в проработке.

"Министерство поддерживает предложение об увеличении уставного капитала создаваемого АО "Почта России" за счет бюджетных источников в целях модернизации и технического оснащения отделений почтовой связи", – заявил Доронкин.

Расходы на реформы могут превысить указанные значения, что может быть проблемой, считает источник газеты. Кроме того, по его словам, неизвестно, как "Почта России" собирается оказывать банковские услуги, особенно в небольших населенных пунктах.