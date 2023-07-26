Глава ФРС заявил, что больше не прогнозирует рецессию в США

Фото: EPA/ТАСС/Javier Lizon

Федеральная резервная система (ФРС) США больше не прогнозирует возможность рецессии в экономике страны. Об этом заявил глава ведомства Джером Пауэлл.

"Сотрудники федерального резерва больше не прогнозируют рецессию", – приводит его слова РИА Новости.

О том, что рецессия в США возможна, Пауэлл заявлял в конце июня. Тогда он подчеркивал, что это не является наиболее вероятным сценарием.

Ранее сообщалось, что ФРС США в 11-й раз повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5% годовых. ФРС повышает ставку для того, чтобы в долгосрочной перспективе снизить инфляцию до запланированного показателя в 2%, сейчас же уровень инфляции в США составляет 5%.

До этого ФРС подняла диапазон базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта в мае.

"Деньги 24": Центробанк повысил ключевую ставку