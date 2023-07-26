ФРС США повысила базовую процентную ставку до 5,5% годовых

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5% годовых. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Отмечается, что измененные кредитные условия для граждан, домашних хозяйств и предприятий Соединенных Штатов повлияют на экономическую активность страны, занятость населения и инфляцию.

"Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам", – отметили в пресс-службе ФРС.

В мае ФРС США на заседании по монетарной политике в десятый раз подняла диапазон базовой процентной ставки, увеличив ее на 0,25 процентных пункта.

ФРС повышает ставку для того, чтобы в долгосрочной перспективе снизить инфляцию до 2%, сейчас уровень инфляции в США составляет 5%.

После Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4% годовых, до этого ставка составляла 3,75% годовых.



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