Минфин предлагает лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами

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Минфин разработал проект закона о госрегулировании оборота табачной продукции в России. Производство и оптовую торговлю сигаретами предлагается лицензировать, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых нужно лицензировать, а также порядок получения и аннулирования действия лицензий.

В частности, проект закона предусматривает лицензирование производства, хранения и поставок произведенных табачных изделий и сырья, производства, хранения и поставок произведенных табачных изделий, а также оптовой торговли табачными изделиями и оптовой торговля сырьем.

28 января вступили в силу поправки к антитабачному закону, которые запрещают продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Стало невозможно купить дистанционно никотиносодержащую продукцию, а также кальяны.