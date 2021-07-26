России придется заплатить ЕС более 1 млрд евро углеродного налога – СМИ

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Углеродный налог ЕС может обойтись российским поставщикам стали, алюминия и железа минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда начнет в полной мере взиматься трансграничный налог. Об этом со ссылкой на собственные расчеты по методике, утвержденной в Минэкономразвития РФ, сообщает РБК.

Согласно внешнеторговой базе данных Евростата, отмечает издание, исходя из объемов импорта за прошлый год, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро, а в натуральном выражении – 16,3 миллиона тонн.

"Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров – 1,1 миллиарда евро от 7 миллиардов евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего предстоит заплатить за ввоз из России стали и железа – 655 миллионов евро, а также азотных удобрений – 398 миллионов евро.

Экологический план EU Green Deal, предполагающий снижение к 2030 году атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 года, Еврокомиссия представила 14 июля.

Согласно документу, предполагается ввести трансграничный углеродный налог на импорт в страны Евросоюза стали, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии.