Доля фирм-однодневок в России упала до рекордных 7%

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Федеральная налоговая служба отмечает снижение доли фирм-однодневок до рекордных 7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц, передает ТАСС.

По информации ФНС, число компаний с явными "признаками фиктивности" на 1 июня составило почти 309 тысяч.

Количество таких компаний снизилось до исторического минимума. В 2011 году их насчитывалось 1,8 млн, в начале 2016 года – около 1,6 млн, а в 2017 году – 1,2 млн. Уже в начале 2018 года число фирм-пустышек сократилось до 528 тысяч.

"Однодневкой" налоговая служба считает юридическое лицо, которое по факту не является самостоятельным. Оно создано без цели ведения предпринимательской деятельности. Характеризуется минимальным уставным капиталом, нулевой отчетностью и отсутствием персонала.

Умышленное использование таких компаний является одним из самых распространенных способов уклонения от налогообложения, подчеркнули в ведомстве.

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