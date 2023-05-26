В ЦБ РФ сообщили, что регистрация оператора платежной системы станет обязательной с 1 июля

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Банк России заявил, что с 1 июля 2023 года послабления для субъектов национальной платежной системы (НПС), по которым меры за отсутствие регистрации не применялись, прекратят свое действие. Продлевать их не планируют. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что мера поддержки прекратит свое действие, исходя из анализа деятельности НПС, и так как объемы переводов между банками стабилизировались.

Ранее ЦБ РФ установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это необходимо, чтобы сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан.

Также в Банке России сообщили, что российские международные резервы на 19 мая 2023 года составили 589,3 миллиарда долларов. За неделю он уменьшившись на 10,2 миллиарда долларов.