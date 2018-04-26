Центробанк отозвал лицензии у двух российских банков

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Банк России отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин" и московского банка "Новый кредитный союз". Об этом говорится в официальном заявлении мегарегулятора.

У банка "Эльбин" лицензию отозвали из-за нарушения законодательства "в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям".

Помимо этого, ЦБ выявил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности. Отмечается, что Банк России и до этого вводил в банке ограничения на отдельные операции. Однако руководство и собственники так и не предприняли действенных мер.

По величине активов банк "Эльбин" на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе страны, а "Новый кредитный союз" – 424-е место.

Ранее стало известно, что вкладчики обоих банков начнут получать страховые выплаты не позднее 10 мая.