Центробанк отозвал лицензии у двух российских банков

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Банк России отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин" и московского банка "Новый кредитный союз". Об этом говорится в официальном заявлении мегарегулятора.
У банка "Эльбин" лицензию отозвали из-за нарушения законодательства "в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям".
Помимо этого, ЦБ выявил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности. Отмечается, что Банк России и до этого вводил в банке ограничения на отдельные операции. Однако руководство и собственники так и не предприняли действенных мер.
По величине активов банк "Эльбин" на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе страны, а "Новый кредитный союз" – 424-е место.
Ранее стало известно, что вкладчики обоих банков начнут получать страховые выплаты не позднее 10 мая.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: