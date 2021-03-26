Названа самая защищенная от мошенников банковская карта

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Для защищенности своих сбережений необходимо хранить их на банковской карте. Об этом сообщил руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.
Уточняется, что специалист посоветовал оставлять на карте столько денег, сколько вы тратите за месяц или даже за неделю. По его словам, лучше перевести средства на счет, до которого злоумышленники не смогут добраться.
"Не храните на банковских картах большое количество денег. Разве что у вас карта с начислением процентов на остаток, но даже так лучше выбрать накопительный счет. Не держите на карте десять своих зарплат. У вас есть определенные расходы на месяц, их и держите на карте или пополняйте раз в неделю", – цитирует Макарова радио Sputnik.
Кроме того, специалист посоветовал завести виртуальную банковскую карту, что оплачивать ей покупки в интернете. Это поможет избежать серьезных потерь, если произойдет утечка персональных данных. Так, на нее можно будет переводить определенную сумму, чтобы не "светить" основную карту в различных сервисах, резюмировал Макаров.
Ранее эксперты Банка России подготовили доклад об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах, в котором рассказали о том, как обезопасить себя от мошенников.
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