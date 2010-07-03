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12:36

ЦБ понизил курсы евро и доллара на 27 марта

экономика финансы

12:36

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Официальные курсы валют на среду, 27 марта, снизились, сообщается на сайте регулятора. Евро упал в цене на 34,21 копейки – до 72,58 рубля. Доллар уменьшился на 33,1 копейки – до 64,16 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на вторник на 33,6 копейки, составив 67,95 рубля.

На заседании в пятницу, 22 марта, руководство Центробанка приняло решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых.

По прогнозу ЦБ, из-за повышения НДС и прошлогоднего ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится. Своего максимума она достигнет в первом полугодии 2019 года. В последний раз ключевая ставка изменилась 14 декабря 2018 года.

экономика финансы

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