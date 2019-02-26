Opel объявил о возвращении в Россию

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Opel возвращается на российский рынок. Об этом сообщили в автоконцерне PSA Group, куда теперь входит немецкий бренд.

Как считают в PSA Group, возвращение бренда Opel на российский рынок усилит присутствие концерна в евразийском регионе, а также позволит ему расширить предложение для прежних клиентов и привлечь новых. "С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году", – приводит ТАСС слова исполнительного вице-президента группы PSА Яника Безара. Он отметил, что компания достигнет таких показателей, выстроив высокоприбыльный бизнес.

Как рассказали в автоконцерне, цель производителей – на 50% увеличить продажи машин за пределами Европы уже к 2021 году. PSA Group также стремится активно продвигать свои бренды на новых рынках: Peugeot в Северной Америке, Citroen в Индии, Opel в России.

По словам официального представителя концерна Карин Дуэ, производство автомобилей Opel планируют наладить на заводе в Калуге. Модельный ряд пока не определен.

В 2015 году американский концерн General Motors, в который тогда входил Opel, принял решение законсервировать производство на заводе в Санкт-Петербурге и отказаться почти от всех других производственных площадок в России. Тогда компания объявила, что снимает бренд Opel с российского рынка.