Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян

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Экспeрты рассказали, что депозиты россиян в банках постепенно растут и в среднем составляют 200 тысяч рублей на человека. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

С октября 2018 по октябрь текущего года прирост банковских вкладов в стране увеличился на 9% (2,4 триллиона рублей).

На первом месте среди регионов по объему среднего банковского вклада находится Москва (822 тысяч рублей). На втором месте – Санкт-Петербург (420,6 тысячи рублей). Третье же место досталось Магаданской области (317,8 тысячи рублей).

Самая тяжелая ситуация, по данным экспертов, сложилась в Дагестане (22,1 тысячи рублей), Ингушетии (9,1 тысячи рублей) и Чечне (8,5 тысячи рублей).

Ранее глава департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов сообщил, что вклады физических лиц в столичных банках на 1 июля 2019 года увеличились на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Сейчас они составляют 10,2 триллиона рублей.

Количество банковских счетов граждан выросло на 2,5%. Средний размер застрахованного вклада за год увеличился на 7 тысяч рублей – до 47 тысяч. По словам Тихонова, доверие населения к банковской системе растет за счет стабильных макроэкономических показателей и эффективного механизма госстрахования вкладов.

Он уточнил, что действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 миллиона рублей "практически безрисковым инвестиционным инструментом".