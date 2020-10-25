Правительство РФ направит более 5 млрд рублей на поддержку промышленности

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Пять миллиардов рублей на возмещение расходов на транспортировку товаров выделят российским промышленным компаниям из резервного фонда в 2020 году. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным.

В сообщении отмечается, что объем компенсации составит до 80% от количества затрат и зависит от уникальных особенностей каждого промышленного производства. Данная возможность доступна также предприятиям, осуществляющим деятельность в автомобилестроении, сельскохозяйственном транспортном и энергетическом машиностроении.

"Субсидии позволят обеспечить поставки продукции на сумму не менее 45 миллиардов рублей", – добавляют в сообщении.

Кроме того, в правительстве приняли решение выделить 600 миллионов рублей для предоставления субсидий компаниям, которые планируют приобрести новую буровую установку, утилизировать старую.

"В результате ожидается рост продаж такого оборудования в 2020 году на 3 миллиардов рублей", – отмечается в сообщении.

Допфинансирование позволит осуществить поддержку российских промкомпаний, а также снизит издержки и даст бизнесу новые заказы.

Ранее в московском метро запустили поезд, посвященный работе промышленников в годы ВОВ. Он будет курсировать в метро в течение полугода.