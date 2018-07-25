Эксперт оценил предложение Трампа о взаимном отказе от пошлин с ЕС

Предложение Дональда Трампа о взаимном отказе от "всех пошлин, барьеров и субсидий" для "справедливой торговли" между США и Евросоюзом оценил председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани.

Эксперт назвал заявление Трампа "логичным" в контексте двусторонних переговоров с ЕС. Как пояснил Грациани в беседе с RT, президент США стремится обеспечить ускоренное развитие внутреннего производства даже за счет ухудшения отношений с Евросоюзом. "В настоящее время в эпицентре спора между США и ЕС оказалась автомобильная промышленность, которая играет важную роль как для европейской, так и для американской экономик", – пояснил эксперт.

Кроме того, Грациани отметил провокативный характер недавнего твита американского лидера.

"Я не думаю, что заявление Трампа может привести к конкретным результатам", – заявил он, добавив, что речь идет о намеренной провокации, для понимания которой "необходимо учитывать своеобразную предпринимательскую культуру Трампа".

Ранее Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter предложил ЕС одновременно с США отказаться от пошлин для обеспечения "справедливой торговли". По мнению американского лидера, США готовы к такому шагу, а Евросоюз – нет.