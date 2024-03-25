Финансист спрогнозировал ослабление рубля после 28 марта

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После окончания налогового периода в России 28 марта доллар будет стоить около 93–93,5 рубля. Такой вывод сделал эксперт по фондовому рынку одной из инвестиционных компаний Дмитрий Бабин в беседе с "Газетой.ру".

"Рубль поначалу дешевел, реагируя на информацию о теракте в "Крокус Сити Холле", которая появилась в пятницу после завершения торгов на валютном рынке. Доллар 25 марта установил недельный максимум немного выше 93 рублей. Правда, рубль удержался от развития более глубокой просадки и вскоре перешел к восходящим попыткам", – отметил эксперт.

На данный момент поддержку отечественной валюте предоставляет налоговый период, пик которого приходится на понедельник и четверг, 25 и 28 марта. После этого, по словам финансиста, дополнительные предложения иностранной валюты со стороны экспортеров исчезнут, что может способствовать ослаблению рубля.

Ранее аналитик Денис Буйволов высказался, что рост курса доллара связан с терактом в "Крокус Сити Холле". По словам эксперта, часть инвесторов предпочла усилить валютные позиции на фоне происшествия.