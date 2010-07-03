ЦБ повысил курсы доллара и евро на 26 марта

Банк России установил официальные курсы валют на 26 марта. Доллар вырос до 64,4993 рубля, евро поднялся на 33,29 копейки и составил 72,9229 рубля, пишет "Газета.ру".
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 55,1 копейки и составила 68,2899 рубля.
На заседании в пятницу, 22 марта, руководство Центробанка приняло решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых. По прогнозу ЦБ, из-за повышения НДС и прошлогоднего ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится. Своего максимума она достигнет в первом полугодии 2019 года.
На минувшей неделе курс доллара упал до минимума с августа прошлого года. Падение американской валюты вызвало решение Федеральной резервной системы.
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