Курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля

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Официальный курс единой европейской валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки и составил 74,0876 рубля, следует из данных Банка России.

Курс доллара также уменьшился более чем на 25 копеек – до 66, 2582 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 25,17 копейки и составила 69,2314 рубля.

По оценке экспертов, рубль укрепился на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets. Финансисты рассчитывают на благоприятное разрешение торговых споров США и КНР и отыгрывают возобновление подорожания нефти.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рубль на рынке валют в долгосрочной перспективе будет устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении.