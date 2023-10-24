Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евро опустился до 99 рублей впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:09 по московскому времени евро снизился до 99 рублей (падение составило 1,54%). К 18:15 европейская валюта замедлила снижение и торговалась на уровне 99,13 рубля (-1,41%).

Между тем доллар потерял 1,41%, опустившись до 93,48 рубля, юань находился на отметке в 12,75 рубля (-1,02%).

Утром 24 октября курс рубля в начале торгов на Московской бирже закрепился к доллару и снизился к юаню и евро. Так, американская валюта упала до 94,39 рубля, китайская поднялась до 12,89 рубля, а европейская – до 100,85 рубля.

К 07:03 курс доллара рухнул на 4 копейки. Юань, в свою очередь, поднялся на 1 копейку, а евро вырос на 30 копеек.

11 октября Владимир Путин утвердил документ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний. Действие указа рассчитано на 6 месяцев.

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