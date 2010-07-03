Эксперт объяснил популярность пива у россиян

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Эксперт связывает лидерство пива по объему потребления среди россиян вмешательством государства.

"Распространенность продаж пива выше по сравнению с водкой, что вытекает из государственного регулирования. Государство раньше запретило рекламу водки, чем пива. При этом пиво производят практически во всех регионах России, это ведь не вино, которое требует более сложных технологических процессов", – цитирует ИА "НСН" психиатра-нарколога Александра Ковтуна.

Ранее СМИ со ссылкой на сведения платформы фискальных данных сообщили, что пиво является самым популярным алкогольным напитком в России. В пятерку наиболее популярных алкогольных напитков у россиян также вошли вино, водка, коньяк и сидр. Из безалкогольных напитков самой популярной стала вода. В рейтинг также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.

Все большей популярностью у россиян стало пользоваться безалкогольное пиво. Продажи этого напитка выросли примерно на 12 процентов. Еще пару лет назад безалкогольный сегмент в России занимал менее 1 процента рынка. Ситуацию изменила, как утверждают эксперты, мода на здоровый образ жизни. Что касается обычного пива, то его потребление уменьшилось почти на 8 процентов.

