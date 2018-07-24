Курс рубля резко упал на фоне заявления Трампа

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Рубль показал резкое падение после заявления Дональда Трампа о возможном намерении РФ вмешаться в предстоящие выборы в конгресс США.

Согласно данным Московской биржи, скачок доллара и евро начался примерно в 19:10. За полчаса курс доллара достиг отметки 63,47 рубля (+76 копеек), а курс евро – отметки 74,12 рубля (+84 копейки).

Ранее Трамп выразил беспокойство из-за возможного влияния России на итоги промежуточных выборов в конгресс США в 2018 году.

Американский лидер отметил, что российская сторона может поспособствовать победе демократов из-за его жесткой политики.