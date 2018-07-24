Трамп опасается, что Россия окажет помощь демократам на выборах в конгресс

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Дональд Трамп опасается, что Россия захочет помочь Демократической партии США на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы", – написал американский лидер в Twitter.

Трамп также назвал себя самым жестким по отношению к РФ президентом США. И именно поэтому РФ будет "изо всех сил пытаться помочь демократам".

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.



В настоящее время спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса проводят расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

Россия все обвинения отвергает.

Ранее в Белом доме подтвердили планы Трампа провести новую встречу с Владимиром Путиным осенью.