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В мире

24 июля, 19:57

Белый дом подтвердил планы провести встречу Путина и Трампа этой осенью

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Белом доме подтвердили планы провести встречу Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа осенью 2018 года. Об этом напомнили в Совете по нацбезопасности в ответ на просьбу прокомментировать слова помощника президента России Юрия Ушакова о встрече российского и американского лидеров в конце года в Вашингтоне.

24 июля Юрий Ушаков рассказал о предложении организовать новую встречу президентов в США, которое ему передал советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон после саммита в Хельсинки. Он также отметил, что подготовка к встрече пока не началась, передает РИА Новости. Вместе с тем Ушаков назвал и другие возможные форматы переговоров Путина и Трампа, в частности, в рамках саммита G20 в Аргентине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем микроблоге в Twitter сообщила, что президент США попросил Болтона пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью.

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