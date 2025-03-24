Глава РСПП Шохин призвал не пускать на рынок компании, финансировавшие ВСУ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Западным компаниям, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), давая средства на производство оружия и боеприпасов, надо запрещать возвращаться на российский рынок. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он считает необходимым в индивидуальном порядке проверять все организации, желающие вернуться в Россию. По мнению Шохина, надо выдвинуть конкретные условия для отбора зарубежных компаний.

"Можно дифференцировать, в том числе от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее. Это тоже нормальный подход в условиях сложной геополитики, это неизбежно", – пояснил Шохин.

Минфин уже готовит список требований для возвращения иностранных организаций в Россию, указал замглавы ведомства Иван Чебесков. По его словам, в дальнейшем требования будут согласовывать с правительственной подкомиссией, а также Минпромторгом, Минсельхозом, Миэнерго и другими министерствами.

При этом, как подчеркивал Владимир Путин, Россия сделает все для поддержания собственного бизнеса.