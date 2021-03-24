ФАС поручила усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты

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Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы усилят мониторинг розничных цен на нефтепродукты, рассказали в пресс-службе ФАС России.

"В сложившихся условиях на топливном рынке страны Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте РИА Новости.

В случае если специалисты ФАС выявят признаки нарушений закона "О защите конкуренции", будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе не увидели предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС. Заместитель главы ФАС Виталий Королев отметил, что в ведомстве держат ситуацию на контроле и регулярно докладывают об изменениях в правительство РФ.