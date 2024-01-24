В Госдуме предложили обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил сделать для микрофинансовых и инвестиционных организаций обязательным правило, при котором они должны были бы указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях. Соответствующее предложение он направил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, передает RT.

По словам парламентария, учредителями микрофинансовых и инвестиционных организаций в РФ часто являются лица с иностранным участием, в том числе резиденты государств, которые в стране признаны недружественными.

Однако клиенты, уверен Федоров, иногда не знают о подобном. Осведомленность в этом вопросе могла бы повлиять на желание заявителей заключать сделки с компаниями и на другие юридические вопросы.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для микрофинансовых и инвестиционных организаций указывать при заключении договоров с российскими гражданами информацию о наличии среди учредителей иностранных юридических либо физических лиц, российских юридических лиц с иностранным участием", – следует из обращения депутата.

Ранее стало известно, что долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 350 миллиардов рублей. Экономический эксперт Семен Новопрудский пояснил, что популярность организаций среди россиян обусловлена простотой получения займов. Средства в долг там выдают россиянам, которые, по мнению Центробанка РФ, являются неплатежеспособными.

