Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:53

Названа дата запуска системы быстрых платежей

экономика

16:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Систему быстрых платежей (СБП) рассчитывают запустить в стране с 28 января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

С системой начнут работать ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф, Qiwi, РНКО "Платежный центр", "Ак Барс", Совкомбанк, СКБ-банк. Ожидается, что в перспективе к проекту присоединятся и другие крупные кредитные организации.

До понедельника длится тестовый режим для системы. Сейчас каждый банк сам определяет количество клиентов, подключенных к системе.

СБП позволит клиентам переводить деньги по номеру телефона между счетами в любых банках – участниках системы. Пользователь сможет выбрать способ оплаты через приложение своего банка. Получатель заранее может привязать счет, на который он хочет получать деньги, к номеру телефона.

Кроме того, новая система позволит совершать мгновенные платежи в том числе с использованием QR-кода.

Ранее сообщалось, что для оплаты покупок в интернет-магазинах РФ нужен будет только номер телефона. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали идею. По их мнению, нововведение стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли.

Также в России появился сервис SelfieToPay, позволяющий оплачивать покупки с помощью селфи. Его запустили разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs и российская бесконтактная платежная система SWiP. Оплатить покупку по биометрическим данным можно в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика