Названа дата запуска системы быстрых платежей

Систему быстрых платежей (СБП) рассчитывают запустить в стране с 28 января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.
С системой начнут работать ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф, Qiwi, РНКО "Платежный центр", "Ак Барс", Совкомбанк, СКБ-банк. Ожидается, что в перспективе к проекту присоединятся и другие крупные кредитные организации.
До понедельника длится тестовый режим для системы. Сейчас каждый банк сам определяет количество клиентов, подключенных к системе.
СБП позволит клиентам переводить деньги по номеру телефона между счетами в любых банках – участниках системы. Пользователь сможет выбрать способ оплаты через приложение своего банка. Получатель заранее может привязать счет, на который он хочет получать деньги, к номеру телефона.
Ранее сообщалось, что для оплаты покупок в интернет-магазинах РФ нужен будет только номер телефона. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали идею. По их мнению, нововведение стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли.
Также в России появился сервис SelfieToPay, позволяющий оплачивать покупки с помощью селфи. Его запустили разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs и российская бесконтактная платежная система SWiP. Оплатить покупку по биометрическим данным можно в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию.
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