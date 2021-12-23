Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже 1 500 долларов за тысячу кубометров

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Цены фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов 23 декабря потеряли почти 28%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость топлива опустилась ниже 1 500 долларов за тысячу кубометров, достигнув 1 450 долларов.

В рамках открытия торгов стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF немногим превысила 1 900 долларов за тот же объем, после чего резко снизилась.

22 декабря голубое топливо торговалось на бирже почти за 2 020 долларов. Из-за рекордных цен танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), которые следовали в Азию, изменили курс и теперь направляются в Европу.