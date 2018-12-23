Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

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В первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского.

По его словам, следующая неделя – рождественская для западных рынков, и этим все сказано. "Исторически в это время рубль – даже в те годы, когда его постигала существенная коррекция – обычно торговался стабильно. У нас нет оснований считать, что в этом году будет иначе", – сообщил он.

По мнению эксперта, падение рубля в период новогодних праздников будет обусловлено тем, что в этот период Центробанк не участвует в рыночных операциях. Поддержать рубль в этот период может скупка золота Китаем и Индией, которые увеличивают покупки из-за годовой цикличности.

Рожанковский считает, что есть два сценария: в первом случае рубль возьмет отметку 70 рублей к доллару до конца декабря, а затем укрепится в районе 68–68,20 за доллар или 78,60–78,80 за евро. Второй вариант не предполагает резких скачков, но укрепление может произойти на уровне 69,00–69,20 за доллар.

21 декабря курс американской валюты к рублю в ходе торгов вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов. Он достиг отметки в 69,001 рубля. В последний раз курс доллара находился выше 69 рублей 12 сентября 2018 года.

Курс евро укрепился на 0,29% и составил 78,55 рубля. Эксперты отмечают, что ослабление рубля происходит на фоне удешевления нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,14% и составила 53,74 доллара за баррель.

В настоящее время Сбербанк ожидает, что в ближайшие годы за американскую валюту будут давать от 65 до 70 рублей. До этого эксперты полагали, что в 2019 году курс останется на уровне 66,5 рубля за доллар, а в 2020-м – 67 рублей за валюту США. В то же время Сбербанк прогнозирует, что в обозначенный период уровень инфляции составит 4–5%. При этом прежде ожидания по этому показателю не превышали 4,4%.