Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:00

Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

экономика финансы

16:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

В первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского.

По его словам, следующая неделя – рождественская для западных рынков, и этим все сказано. "Исторически в это время рубль – даже в те годы, когда его постигала существенная коррекция – обычно торговался стабильно. У нас нет оснований считать, что в этом году будет иначе", – сообщил он.

По мнению эксперта, падение рубля в период новогодних праздников будет обусловлено тем, что в этот период Центробанк не участвует в рыночных операциях. Поддержать рубль в этот период может скупка золота Китаем и Индией, которые увеличивают покупки из-за годовой цикличности.

Рожанковский считает, что есть два сценария: в первом случае рубль возьмет отметку 70 рублей к доллару до конца декабря, а затем укрепится в районе 68–68,20 за доллар или 78,60–78,80 за евро. Второй вариант не предполагает резких скачков, но укрепление может произойти на уровне 69,00–69,20 за доллар.

21 декабря курс американской валюты к рублю в ходе торгов вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов. Он достиг отметки в 69,001 рубля. В последний раз курс доллара находился выше 69 рублей 12 сентября 2018 года.

Курс евро укрепился на 0,29% и составил 78,55 рубля. Эксперты отмечают, что ослабление рубля происходит на фоне удешевления нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,14% и составила 53,74 доллара за баррель.

В настоящее время Сбербанк ожидает, что в ближайшие годы за американскую валюту будут давать от 65 до 70 рублей. До этого эксперты полагали, что в 2019 году курс останется на уровне 66,5 рубля за доллар, а в 2020-м – 67 рублей за валюту США. В то же время Сбербанк прогнозирует, что в обозначенный период уровень инфляции составит 4–5%. При этом прежде ожидания по этому показателю не превышали 4,4%.

экономика финансы

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика