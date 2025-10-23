РИА Новости: Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа из-за остановки импортных поставок голубого топлива через Польшу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, а также данные украинского оператора ГТС и европейских газовых платформ.

Отмечается, что заполнение было приостановлено в том числе на фоне обстрелов объектов энергетики. Импорт через Польшу, который составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения украинских и польских систем с 06:00 20 октября.

По данным СМИ, импорт планируется возобновить в четверг, 23 октября. В ближайшие несколько дней он составит 6,48 миллиона кубометров в сутки.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к зимнему сезону. По его словам, текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам будет сложно достичь целевого показателя. Из-за этого появляются серьезные риски нехватки газа при резких и продолжительных холодах.

